Россия могла использовать для удара по Киеву 14 января новые ракеты для своего комплекса ЗРК С-400, что увеличивает зону вероятного поражения северных территорий Украины.

Об этом пишет военный журнал Defence Express.

Издание публикует фото обломков ракеты, ударившей по Киеву и сообщает, что при работе по наземным целям такая ракета имеет дальность около 230 км и она могла быть запущена с территории Беларуси.

Использование новых ракет "позволяет держать под прицелом с территории Беларуси не только столицу Украины, но и такие города как Житомир, Ровно, Луцк и Львов", пишет издание.

Ранее РФ использовала для ударов с территории Беларуси ракеты с доказанной дальностью в 120 км, пишет издание, что позволяло "держать армии РФ в прицеле только города на условной линии Ковель-Сарны-Коростень".

"Теперь, учитывая последний удар, а также то, что и среди обломков ракет, которые враг применил еще в декабре, были найдены элементы ракет 48Н6ДМ, враг начал систематически использовать и более новые и дальнобойные ракеты уже от С-400", пишет Defence Express.

Напомним, ранее о вероятном использовании противником ракет с-400 по Киеву сообщало командование Воздушных сил. Но там также предполагали, что стрелять могли из комплекса "Искандер".

Также в ВСУ заявили, что угроза удара по столице таким оружием существует. Эти ракеты летят со скоростью три-четыре тысячи км/ч, от пуска до попадания проходит не более 2 минут.