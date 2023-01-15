Войска РФ атаковали Киев в субботу, 14 января, с зенитно-ракетных комплексов С-400 или С-300.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он признал, что угроза удара по столице таким оружием существует. Эти ракеты летят со скоростью три-четыре тысячи км/ч, от пуска до попадания проходит не более 2 минут.

"Они летят с большого расстояния и попадают. Чем больше дальность, тем больше неточность. Такой принцип они применили по Киеву", – сказал Игнат.

Ранее Игнат предполагал, что обстрел мог быть осуществлён либо баллистической ракетой "Искандер", либо С-300 или с С-400. Оба типа ракет украинская система ПВО сбивать практически не может.

"Страна" публиковала фото последствий субботнего обстрела Киева.

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