Появилось объяснение от ВСУ, почему утренние взрывы в Киеве прогремели без объявления воздушной тревоги.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что ракеты летели по баллистической траектории.

То есть, это "Искандеры" либо, например, их иранские аналоги, если Россия их все-таки получила.

"Уведомление о ракетной опасности поступило с опозданием из-за отсутствия радиолокационных данных и информации из других источников. К сожалению, в Вооруженных Силах Украины нет эффективных средств обнаружения и уничтожения баллистических ракет", - заявил Игнат.

Ранее советник главы МВД Антон Геращенко также предположил, что утренний обстрел Киева велся из комплекса "Искандер".

По словам Игната, удар был с северного направления.

Северное направление для Киева - это Беларусь либо Брянская область РФ. С Беларуси, кстати, ракеты уже давно по Украине не запускались.

А белорусские мониторинговые группы сообщают, что запусков ракет с территории Беларуси сегодня не зафиксировано, как и взлета истребителей.

Также Игнат подтвердил информацию некоторых глав регионов, что группа российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 находятся сейчас в воздухе. Неизвестно, осуществят ли они пуски ракет, их полет отслеживается, сообщил спикер ВС.

Ранее мы писали, что после обстрела Киева в спальном районе упали обломки ракеты. Также подтвержден прилет по объекту инфраструктуры.

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