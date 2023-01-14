Губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил, что Россия подняла в воздух 17 стратегических бомбардировщиков Ту.

А черкасский губернатор Игорь Табурец предупреждает о возможности массированной ракетной атаки по Украине. Ориентировочно - с 12 часов дня.

Как сообщалось ранее, сегодня утром РФ вывела в Черное море семь боевых кораблей, в том числе ракетоноситель с "Калибрами".

Губернатор Запорожской области Александр Старух подтверждает, что, по информации от ВСУ, в море вышли российские носители ракет "Калибр", а в небо поднялись вражеские бомбардировщики. Поэтому есть угроза ракетной атаки.

За сегодняшнее утро в Киеве уже прогремело две серии взрывов без объявления воздушной тревоги. В ОП сообщили о ракетной атаке, обломки ракет упали на Киев и область.

Война в Украине продолжается уже 325-й день. Мы следим за новостями 14 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 324-го дня войны. Минобороны России официально объявило о взятии Соледара, в Украине говорят, что бои в нем еще идут. Тем временем Франция надеется поставить в Украину колесные танки AMX 10-RC в течение двух месяцев. К этому времени Россия может попытаться пойти в новое масштабное наступление, заявил министр обороны Алексей Резников.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, к чему идет развитие событий вокруг УПЦ и что будет с Лаврой.