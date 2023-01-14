После сегодняшней утренней атаки россиян обломки ракеты упали на территорию музея Пирогово в Киеве.

Фото опубликовал министр культуры Александр Ткаченко. По его данным, никто не пострадал.

"Очередная суббота началась с ракетной атаки на Киев. Обломки сбитой ракеты упали на территорию Музея Пирогово. К счастью, никто не пострадал. На место оперативно прибыли все службы: полиция, военные, скорые. Берегите себя и реагируйте на воздушные тревоги", - написал Ткаченко.

Помимо этого, Харьковская областная прокуратура опубликовала фото последствий обстрела Харькова.

"Утром 14 января российские военные нанесли ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в Индустриальном районе Харькова и Чугуевском районе Харьковской области. По предварительным данным, оккупанты обстреляли населенные пункты ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ", - говорится в сообщении прокуратуры.

Также утром, 14 января, с 06:09 россияне нанесли удары из РСЗО по Очакову и Очаковской общине, сообщают местные власти.

В результате повреждены окна в многоэтажке, произошло возгорание гаража и двух автомобилей. В результате попадания реактивных снарядов, на одном из объектов гражданской инфраструктуры начался пожар. По предварительной информации, пострадавших нет. Информация уточняется.

Напомним, сегодня рано утром взрывы прозвучали не только в Киеве и области, но и других городах Украины. В частности, в Харькове, Запорожье и Очакове Николаевской области.

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