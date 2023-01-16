В Киеве, Днепре и Одессе идут экстренные отключения света, графики не действуют. Графики стабилизационных отключений при этом не действуют.

Об этом заявили в ДТЭК.

Вчера в одном из подразделений компании сообщили, что после новой ракетной атаки создался огромный дефицит генерации, и сроки ее восстановления неизвестны.

Напомним, энергетики предупредили украинцев о новых длительных отключениях света после субботнего ракетного удара.

Кроме того, сообщалось, что в Харькове и области вчера после аварийных отключений свет вернули всем потребителям.

Война в Украине продолжается уже 327-й день. Мы следим за новостями 16 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 326-го дня войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева рассказывает о последних событиях в Украине в своем блоге.