Окончание отопительного сезона не приведет к улучшению ситуации с отключениями электроэнергии в Украине.

Об этом заявил в воскресенье, 15 января, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

"Я, честно говоря, не думаю, что ситуация принципиально улучшится, потому что, с одной стороны, будет уменьшение потребления, потому что будет теплее, но с другой стороны начнутся плановые ремонтные работы, которые сейчас не производятся. И это означает, что принципиально объем генерации в Украине не увеличится", – сказал Сахарук.

Он сказал, что восстанавливать энергетическую инфраструктуру после каждого обстрела становится все сложнее, и она делается все более уязвимой.

"Поэтому ждать, что придет апрель и все будет на 100 процентов хорошо, нельзя", - предупредил Сахарук.

Напомним, сегодня в "Укрэнерго" заявили о том, что после массированного удара 14 января лимиты потребления электричества снижены для всех областей.

Также "Страна" рассказывала, что в Харькове и области после аварийных отключений свет вернули всем потребителям.