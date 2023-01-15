В Харькове и области по состоянию на это утро к электропитанию подключены 100% потребителей.

Об этом заявил губернатор Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

Ранее свет в регионе отключали из-за вчерашней массированной ракетной атаки.

Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки в Харьковской области зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры, из-за которых применялись аварийные отключения света. "По состоянию на 8:30 заживлено 100% потребителей Харькова и области, отключенных в результате обстрелов", - написал Синегубов.

В течение суток враг продолжал обстрелы Купянского, Чугуевского и Харьковского районов, добавил он.

В Волчанске обстрелами повреждены учебное заведение, инфраструктурные и промышленные объекты. В селе Грушевка Купянского района повреждено неэксплуатированное здание и объект гражданской промышленности. Обошлось без пострадавших.

"Страна" публиковала фото вчерашних обстрелов Харькова и области. Российские военные нанесли ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в Индустриальном районе Харькова и Чугуевском районе Харьковской области.

Война в Украине продолжается уже 326-й день. Мы следим за новостями 15 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 325-го дня войны. Вчера была первая в новом году массированная ракетная атака по Украине. Самые ужасные последствия пережил Днепр. Там ракета попала в многоэтажный жилой дом. Рухнул как минимум один подъезд. Британия официально объявила о решении отправить в Украину танковый эскадрон.

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