В воскресенье в Киеве, Одессе и Днепре действуют экстренные отключения света

После вчерашней массированной ракетной атаки в Киеве, Одессе и Днепре с утра действует экстренный режим отключений света.

Об этом сообщает ДТЭК.

На данный момент графиков отключения света нет.

"Применены экстренные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована", - сообщает компания.

Напомним, вчера, 14 января, из-за ракетной атаки РФ по всей территории Украины начались массовые перебои с электроэнергией.

Также сообщалось, что в "Укрэнерго" назвали цели ракетной атаки РФ.

Война в Украине продолжается уже 326-й день. Мы следим за новостями 15 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 325-го дня войны. Вчера была первая в новом году массированная ракетная атака по Украине. Самые ужасные последствия пережил Днепр. Там ракета попала в многоэтажный жилой дом. Рухнул как минимум один подъезд. Британия официально объявила о решении отправить в Украину танковый эскадрон.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о битве за Соледар и планах Запада поставить Украине танки.