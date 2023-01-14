В субботу днем, 14 января, в ходе массированной ракетной атаки РФ в Харькове прогремели взрывы. В результате в большинстве районов города пропал свет и остановилось метро.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что зафиксировано два прилёта по объектам критической инфраструктуры.

"Применяются аварийные отключения света, на месте работают экстренные службы", - написал губернатор Харьковщины в своем Telegram.

Сейчас в Харькове работает только наземный транспорт – задействована схема автобусных маршрутов, дублирующих основные магистральные маршруты трамваев и троллейбусов, сообщает мэр города Игорь Терехов.

Сразу после окончания ракетной атаки он обещает, что все коммунальные и энергетические службы Харькова начнут работу по восстановлению свето-, тепло- и водоснабжения города.

"Прошу всех сохранять спокойствие. В Харькове открыты пункты Несокрушимости, где при необходимости вы можете зарядить свои мобильные телефоны, согреться, выпить горячие напитки", - пишет Терехов в телеграм-канале.

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