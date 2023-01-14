В субботу, 14 января, из-за ракетной атаки РФ по всей территории Украины начались массовые перебои с электроэнергией.

Так, в Киеве больше не работают графики стабилизационных отключений света, введены экстренные отключения, сообщает ДТЭК "Киевские электросети".

В Винницкой области также введены экстренные отключения электричества. Стабилизационные графики отменены.

Во Львовской области зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий предупредил о возможных перебоях в поставках света и воды.

Власти Одессы сообщают об остановке электротранспорта из-за уменьшения лимитов на электроэнергию.

"В связи с уменьшением лимитов на электроэнергию общественный электрический транспорт завершает свою работу", - говорится в сообщении.

В горсовете добавили, что подвижной состав возвращается в депо.

Кроме того, от электроэнергии отключены отдельные микрорайоны Херсона и 35 населенных пунктов области, рассказал глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"Это вынужденные меры, связанные с очередной ракетной атакой россиян – чтобы уберечь энергетические объекты от возможного серьезного повреждения, их работу следует приостановить", - написал Янушевич в своем Telegram.

Ранее мы писали, что почти весь Харьков остался без света из-за ударов по объектам инфраструктуры. В городе остановилось метро.

Война в Украине продолжается уже 325-й день. Мы следим за новостями 14 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 324-го дня войны. Минобороны России официально объявило о взятии Соледара, в Украине говорят, что бои в нем еще идут. Тем временем Франция надеется поставить в Украину колесные танки AMX 10-RC в течение двух месяцев. К этому времени Россия может попытаться пойти в новое масштабное наступление, заявил министр обороны Алексей Резников.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, к чему идет развитие событий вокруг УПЦ и что будет с Лаврой.