После вчерашнего массированного удара лимиты потребления электричества снижены для всех областей.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Это вынужденная мера, связанная со вчерашним массированным ракетным обстрелом, рассказали в компании.

"Вчера враг пытался прицельно бить по блокам тепловых электростанций (ТЭС). Из-за повреждения оборудования они прекратили или снизили выработку электроэнергии, и в энергосистеме увеличился дефицит", - объясняет "Укрэнерго".

Это и заставило снизить лимиты потребления - пропорционально всем областям.

Ограничения действуют на протяжении всех суток. При их превышении будут использованы аварийные отключения. Следовательно, для потребителей сроки отключений могут увеличиться, уточняет "Укэнерго".

Ранее мы писали, что после вчерашней массированной ракетной атаки в Киеве, Одессе и Днепре с утра действует экстренный режим отключений света. На данный момент графиков отключения света нет.

Война в Украине продолжается уже 326-й день. Мы следим за новостями 15 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 325-го дня войны. Вчера была первая в новом году массированная ракетная атака по Украине. Самые ужасные последствия пережил Днепр. Там ракета попала в многоэтажный жилой дом. Рухнул как минимум один подъезд. Британия официально объявила о решении отправить в Украину танковый эскадрон.

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