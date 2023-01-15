Дефицит генерации в энергосистеме после ракетной атаки 14 января огромный, и отключения могут быть продолжительными.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

По его словам, ряд ТЭС не работает из-за серьезных повреждений.

"Прогнозировать сроки восстановления пока рано. Как долго будут продолжаться ремонты – пока неизвестно. Проблема настолько серьезна, что "Укрэнерго" значительно ограничил объемы потребления по всей Украине и в Киеве, в частности", - сообщил Коваленко.

Кроме того, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона заявил о том, что украинцев ожидают тяжелые дни, а возможно, и недели в плане обеспечения электричеством.

"К сожалению, произошло существенное уменьшение генерации. Частично как подготовка к обстрелам, но в связи с тем, что повреждения были значительны, нужно готовиться к тяжелым дням, а возможно, и неделям, чтобы иметь возможность частично восстановить то, что было повреждено", - объяснил Сахарук.

Напомним, накануне глава Минэнерго Герман Галущенко заявил, что следующие дни в энергетике будут трудными.

Ранее сегодня исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук предупредил, что окончание отопительного сезона не приведет к улучшению ситуации с отключениями электроэнергии в Украине.