В Донецке сообщили, что после утреннего обстрела повреждены две пятиэтажки
Утром 16 января в Донецке сообщают об обстреле, в результате которого пострадал Калининский район (возле Мясокомбината).
Т.н местные "власти" перечисляют следующие разрушения:
- прямое попадание в здание торгового цента по пр. Ильича;
- повреждено здание СТО;
- повреждены два многоквартирных жилых дома по пр. Ильича;
- повреждена маршрутка;
- повреждена кровля здания "Второго ликеро-водочного завода".
Сообщается, что под завалами могут находиться пострадавшие.
Частично обесточены Киевский и Ворошиловский районы, ведутся ремонтные работы.
Сообщается о ранении четырех человек. Это мужчины 2000, 1976, 1987 и 1971 г.р.
Телеграм-каналы пишут, что при обстреле Калининского района погибли 2 человека.
Как писала "Страна", россияне массированно обстреливает газопроводы в Донецкой области.
Ранее в Генштабе ВСУ рассказали о планах РФ в случае захвата ею Донецкой области.
Война в Украине продолжается уже 327-й день. Мы следим за новостями 16 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 326-го дня войны. После массированного удара РФ были снижены лимиты потребления электроэнергии для всех областей. Продолжились отключения света. Самые тяжелые последствия - в Днепре, где продолжают разбирать завалы дома и находить пострадавших.