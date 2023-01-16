Утром 16 января в Донецке сообщают об обстреле, в результате которого пострадал Калининский район (возле Мясокомбината).

Т.н местные "власти" перечисляют следующие разрушения:

прямое попадание в здание торгового цента по пр. Ильича;

повреждено здание СТО;

повреждены два многоквартирных жилых дома по пр. Ильича;

повреждена маршрутка;

повреждена кровля здания "Второго ликеро-водочного завода".

Сообщается, что под завалами могут находиться пострадавшие.

Частично обесточены Киевский и Ворошиловский районы, ведутся ремонтные работы.

Сообщается о ранении четырех человек. Это мужчины 2000, 1976, 1987 и 1971 г.р.

Телеграм-каналы пишут, что при обстреле Калининского района погибли 2 человека.

Как писала "Страна", россияне массированно обстреливает газопроводы в Донецкой области.

Ранее в Генштабе ВСУ рассказали о планах РФ в случае захвата ею Донецкой области.

Война в Украине продолжается уже 327-й день. Мы следим за новостями 16 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 326-го дня войны. После массированного удара РФ были снижены лимиты потребления электроэнергии для всех областей. Продолжились отключения света. Самые тяжелые последствия - в Днепре, где продолжают разбирать завалы дома и находить пострадавших.