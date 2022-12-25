Интенсивные обстрелы подконтрольной Украине части Херсонской области затрагивают и медицинские учреждения. За день субботы, 24 декабря, под удар попали две лечебницы.

Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

По словам Янушевича, один удар пришелся по территории Херсонской областной клинической больницы (этот момент - на приведенном им видео). Кроме того, атаковали и областное учреждение по оказанию психиатрической помощи – разрушен кабинет врача, часть крыши и система отопления.

"К счастью, в результате этих вражеских атак люди не пострадали", - пишет Янушевич.

Ранее мы писали, что в Херсоне число погибших после утреннего обстрела 24 декабря увеличилось до 10 человек. А вечером по городу начались удары зажигательными снарядами.

Война в Украине продолжается уже 305-й день. "Страна" следит за новостями 25 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 304-го дня войны. Россияне обстреляли Херсон, погибли десять человек, еще 55 - ранены. В украинском командовании предупредили, что РФ может нанести массированные или одиночные ракетные удары по важным объектам Украины в канун праздников. В ВСУ и разведке прокомментировали вероятность наступления из Беларуси.

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