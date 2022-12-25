За день под удар попали две лечебницы. Появилось видео прилета по территории Херсонской областной больницы
Интенсивные обстрелы подконтрольной Украине части Херсонской области затрагивают и медицинские учреждения. За день субботы, 24 декабря, под удар попали две лечебницы.
Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.
По словам Янушевича, один удар пришелся по территории Херсонской областной клинической больницы (этот момент - на приведенном им видео). Кроме того, атаковали и областное учреждение по оказанию психиатрической помощи – разрушен кабинет врача, часть крыши и система отопления.
"К счастью, в результате этих вражеских атак люди не пострадали", - пишет Янушевич.
Ранее мы писали, что в Херсоне число погибших после утреннего обстрела 24 декабря увеличилось до 10 человек. А вечером по городу начались удары зажигательными снарядами.
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