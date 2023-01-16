В Запорожье из-за сегодняшнего ракетного удара пострадал пятиэтажный дом.

Об этом сообщают в Офисе президента.

Ракета упала рядом с пятиэтажкой, от обломков стекла пострадали 5 человек, в том числе - двое детей 9 и 15 лет.

В доме выбиты окна, опорные конструкции уцелели.

Также сообщают об ударе по территории предприятия в области. На месте случился пожар, обошлось без пострадавших.

Напомним, ранее в ВСУ заявили, что россияне готовятся к контрнаступлению на Запорожском направлении.

Также мы писали, что войска РФ утром обстреляли Купянск, ранены 41-летний мужчина и 65-летняя женщина. А ночью РФ вновь обстреляла Днепропетровскую область, где число погибших после ракетного удара по многоэтажке Днепра выросло до 35, судьба еще 35 человек неизвестна.

Война в Украине продолжается уже 327-й день. Мы следим за новостями 16 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 326-го дня войны. После массированного удара РФ были снижены лимиты потребления электроэнергии для всех областей. Продолжились отключения света. Самые тяжелые последствия - в Днепре, где продолжают разбирать завалы дома и находить людей. Городской голова Днепра Филатов сказал, что погибших будут десятки и это уже понятно и без отчетов.

На фронте наиболее горячим участком фронта остается Бахмутское направление, а самые горячие точки - Соледар, Клещеевка, Спорное, Бахмутовка и сам Бахмут.

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Олеся Медведева рассказывает о последних событиях в Украине в своем блоге.