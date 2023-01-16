Число погибших после ракетного удара 14 января по жилому дому в Днепре увеличилось до 35 человек. Среди них двое детей.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что ночью спасатели извлекли из-под завалов разрушенной российской ракетой многоэтажки еще нескольких погибших.

Также Резниченко добавил, что 39 человек спасены. 75 - ранены, среди них - 14 детей.

Судьба еще 35 жильцов дома пока неизвестна. Спасатели продолжают поиски людей.

Напомним, вчера сотрудники ГСЧС спасли женщину из-под завалов. В Офисе президента опубликовали ее фото. Она провела под завалами почти сутки.

Также сообщалось, что спасатели показали фото разбора завалов многоэтажки в Днепре.

Война в Украине продолжается уже 327-й день. Мы следим за новостями 16 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 326-го дня войны. После массированного удара РФ были снижены лимиты потребления электроэнергии для всех областей. Продолжились отключения света. Самые тяжелые последствия - в Днепре, где продолжают разбирать завалы дома и находить людей. Городской голова Днепра Филатов сказал, что погибших будут десятки и это уже понятно и без отчетов.

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