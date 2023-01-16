Утром в понедельник, 16 января, российские войска в очередной раз обстреляли город Купянск в Харьковской области. Повреждены частные домовладения и многоквартирный дом.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Из-за утреннего обстрела Купянска ранен 41-летний мужчина и 65-летняя женщина.

Мужчина госпитализирован в среднем состоянии, женщине помогли на месте.

Ранее сообщалось, что Купянский район в Харьковской области наиболее страдает от обстрелов.

Война в Украине продолжается уже 327-й день. Мы следим за новостями 16 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 326-го дня войны. После массированного удара РФ были снижены лимиты потребления электроэнергии для всех областей. Продолжились отключения света. Самые тяжелые последствия - в Днепре, где продолжают разбирать завалы дома и находить людей. Городской голова Днепра Филатов сказал, что погибших будут десятки и это уже понятно и без отчетов.

На фронте наиболее горячим участком фронта остается Бахмутское направление, а самые горячие точки - Соледар, Клещеевка, Спорное, Бахмутовка и сам Бахмут.

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