Ночью 16 января РФ ударила ракетами по Запорожью и его предместью.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

В результате удара есть разрушения объектов гражданской и промышленной инфраструктуры. Поступила информация о нескольких раненых.

На месте попадания ракеты в Запорожье работают спасатели, медики и коммунальщики. Всем пострадавшим предоставили медицинскую помощь. Трех человек госпитализировали. Среди них два ребенка 9 и 15 лет.

Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

Ранее в ВСУ сообщали, что РФ может готовиться к наступлению на запорожском направлении.

Война в Украине продолжается уже 327-й день. Мы следим за новостями 16 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 326-го дня войны. После массированного удара РФ были снижены лимиты потребления электроэнергии для всех областей. Продолжились отключения света. Самые тяжелые последствия - в Днепре, где продолжают разбирать завалы дома и находить людей. Городской голова Днепра Филатов сказал, что погибших будут десятки и это уже понятно и без отчетов.

На фронте наиболее горячим участком фронта остается Бахмутское направление, а самые горячие точки - Соледар, Клещеевка, Спорное, Бахмутовка и сам Бахмут.

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