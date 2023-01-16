Никопольский район Днепропетровской области 16 января снова пострадал от обстрелов РФ.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Ночью россияне несколько раз обстреляли район из тяжелой артиллерии. По меньшей мере, 15 снарядов прилетели в Марганецкую и Красногригорьевскую громады.

Обошлось без пострадавших.

В Красногригорьевке повреждены полтора десятка частных домов и хозяйственных сооружений, линии электропередач и газопровод.

Война в Украине продолжается уже 327-й день. Мы следим за новостями 16 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 326-го дня войны. После массированного удара РФ были снижены лимиты потребления электроэнергии для всех областей. Продолжились отключения света. Самые тяжелые последствия - в Днепре, где продолжают разбирать завалы дома и находить людей. Городской голова Днепра Филатов сказал, что погибших будут десятки и это уже понятно и без отчетов.

На фронте наиболее горячим участком фронта остается Бахмутское направление, а самые горячие точки - Соледар, Клещеевка, Спорное, Бахмутовка и сам Бахмут.

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