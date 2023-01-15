Число погибших увеличилось до 30 человек. Появилось видео поисков людей под завалами рухнувшего дома в Днепре
В Сети появилось подробное видео о том, как людей спасают из-под завалов дома, рухнувшего после ракетного удара в Днепре. Число погибших увеличилось до 30 человек.
Соответствующие кадры публикует "Суспильне".
На видео можно заметить, что спасатели разбирают завалы обрушившегося дома, в поисках выживших принимают участие и обычные люди.
Тем временем число погибших после ракетного удара 14 января по дому в Днепре увеличилось до 30 человек.
Об этом сообщила в эфире телемарафона советник губернатора Наталья Бабченко.
Среди тех, кто находится в тяжелом состоянии - 9-летняя девочка, которая в момент ракетного удара гуляла рядом с домом.
Все еще продолжается поиск около 40 жителей разрушенного дома под завалами.
Напомним, власти Днепра планируют к часу ночи полностью разобрать завалы обрушенного ракетой жилого дома.
Ранее "Страна" публиковала видео первых минут после удара по дому в Днепре, на котором слышны крики пострадавших.
Также мы рассказывали историю девушки, которая чудом уцелела при обрушении дома в Днепре.
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