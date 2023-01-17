Подводим итоги 328-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

ВСУ за минувшие сутки отразили атаки в районах более чем 20 населенных пунктах. В том числе: Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спорное, Краснополовка, Соль, Соледар, Белогоровка, Бахмут, Северное, Каменка, Водяное, Невельское, Марьинка, Победа Донецкой области.

То есть, согласно сводке, украинские силы еще присутствуют в Соледаре. И станция Соль, по версии украинского командования, не захвачена (фото и видео с "вагнеровцами" из нее вчера публиковали российские телеграмм-каналы утверждая, что станция уже под контролем РФ).

С утра украинские военные снова заявили, что продолжают находиться в Соледаре и давать отпор российской армии.

"Ситуация такая же, как и вчера. Наши подразделения находятся там и постоянно поражают огнем противника", - сообщил спикер Восточной группировки Сергей Череватый.

Напомним, в России утверждают, что уже полностью захватили Соледар, а сегодня телеграмм-каналы "вагнеровцев" заявили, что украинские войска отступили из района седьмого рудника на северной окраине города, где они еще удерживали позиции. Украина, этого, повторимся, не подтверждает и заявляет, что бои в Соледаре продолжаются.

Сегодня "глава ДНР" Пушили сообщил, что в Марьинке захвачены все высотки, которые ранее контролировали ВСУ. Украина этого не подтверждает. Судя по видео из Марьинки, городская застройка целиком превратилась в руины.

В Черном море на данный момент выведено шесть ракетоносителей с максимальным залпом 44 "Калибра". Об этом заявила спикер сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, рекордный заряд за время войны составлял 48 ракет морского базирования.

То есть, морская часть российских сил готова в любой момент к нанесению нового массированного удара. При этом последствия старого еще дают себя знать. Энергосистема продолжает работать в сильном дефиците, и аварийные отключения в крупнейших городах не прекращаются.

В Днепре, который сильнее всех пострадал после атаки 14 января, только сегодня завершили поисково-спасательную операцию на месте дома, который обрушился из-за удара российской ракеты. По последним данным погибли 44 человека, травмированы - 79 человек.

На запорожском фронте россияне заявили, что формируют "интернациональный" батальон "имени Павла Судоплатова", куда войдут сербы и другие иностранцы, которые хотят воевать за РФ. Российские СМИ показали видео с сербами, которые проходят подготовку на захваченных территориях Запорожской области.

Говорится, что они уже в ближайшее время примут участие в боевых действиях на стороне российских войск.

Отметим, что власти Сербии к участию своих граждан в войне в Украине отнеслись отрицательно.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ЧВК "Вагнер" вербует сербов для войны в Украине и осудил эту практику.

"Почему вы, из "Вагнера", зовете кого-то из Сербии, когда знаете, что это противоречит нашим правилами?", - заявил Вучич.

С утра российское минобороны заявило, что министр Шойгу посетил зону "спецоперации" и побывал в штабе группировки войск "Восток" под командованием Рустама Мурадова. Оттуда он по видеосвязи поговорил с другими командными пунктами (например, "Запад") и с недавно назначенным главой объединенной группировкой войск Валерием Герасимовым.

Отметим, что группировка "Восток" участвует в боевых действиях на донецком направлении.

К слову, на видео с поездкой Шойгу замечен генерал-лейтенант Евгений Никифоров, которого западная разведка называла новым командующим группировкой войск "Запад" в Украине.

Никифоров на ролике никак не обозначен, а его появление маркируется титром "Комадный пункт группировки войск "Запад". Эта группировка ранее, как считалось, воевала на Харьковском направлении, а сейчас находится на сватовском участке фронта.

СБУ считает Никифорова причастным к атаке пророссийских участников вооружённого конфликта в Донбассе на самолёт Ил-76 ВВС Украины, который был сбит 14 июня 2014 года в Луганске. С августа 2016 года включён Генпрокуратурой Украины в список обвиняемых в "преступлениях против основ национальной безопасности Украины, мира и международного правопорядка".

Заявления минобороны РФ о поездке Шойгу вновь породили целый вал версий о том, что Россия готовится к большому наступлению.

При этом признаки подготовки к чему-то серьезному на фронте идут и с украинской стороны. В Польше состоялась первая личная встреча главкома ВСУ Валерия Залужного с председателем объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли (до этого они регулярно созванивались).

По словам Залужного, он поблагодарил Милли за помощь и обозначил потребности ВСУ.

Не обошлось и без обстрелов. В Херсоне сегодня ракетным ударом уничтожена редакция местной "Дебют-газеты". Как сообщили в НСЖУ, удар был совершен в день рождения главного редактора издания Виктории Новицкой. Газета не работала с начала вторжения, люди не пострадали, но уничтожено имущество газеты.

В Купянске ракета С-300 попала в автотранспортный профессиональный колледж. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Однако помещение учебного заведения почти полностью разрушено.

Отставка Арестовича

Одно из главных событий дня - отставка Алексея Арестовича с поста советника Офиса президента.

Ключевой спикер Банковой по военной теме с начала войны сегодня объявил, что написал заявление на увольнение с поста советника. Чуть позже у Зеленского заявили, что оно было удовлетворено.

Этому предшествовал грандиозный скандал.

В субботу Арестович заявил, что российская ракета упала на многоэтажку после того как ее сбила украинская ПВО. Это полностью "перебивало" основную линию Украины на то, что по дому ударила прямым попаданием российская ракета, Версию Арестовича опровергло командование Воздушных сил Украины.

Сам Арестович некоторое время продолжал настаивать на своей версии, но вчера вечером, после волны возмущений, он назвал свои слова "ошибкой", а сегодня опубликовал прошение об отставке.

Не исключено, что это было сделано по прямому указанию Зеленского и руководителей Офиса президента - слишком большой резонанс вызвало заявление Арестовича, которое широко использовали в России для заявлений о том, что они по жилым домам не бьют, а ракеты туда падают, только если их сбивает украинская система ПВО.

Теперь многие прочат Арестовичу политическую карьеру и чуть ли не создание своей партии с прицелом на юго-восток (тем более, что он ранее неоднократно выступал в поддержку русского языка и против отказа от русской культуры). Однако пока это все вилами по воде писано. Во время войны он точно никаких проектов запустить не сможет. Да и после нее не факт, что Банковая позволит ему свою партию создать, учитывая, что она может оттянуть голоса у Зеленского. И еще вопрос - не будут ли его сейчас "догонять" через правоохранительные органы и расследовать обвинения в работе на Россию из-за заявлений по Днепропетровску.

Тем временем сам Арестович намекает на некие "глобальные последствия" своей отставки.

Так, в комментариях к своему сообщению об увольнении, он напомнил, что через полтора месяца после предыдущей его отставки (а она, кстати, произошла ровно год назад 17 января 2022 года) разразилась война.

"Посмотрим, что будет на этот раз", - загадочно написал Арестович.

А чуть позже предположил, что именно будет "на этот раз".

"Так может мир настанет. Чего волноваться?", - ответил он одной из пользовательниц.

Отметим, что до сих пор столь быстрое (через полтора месяца) прекращение войны еще никто не прогнозировал.

Мобилизация в Украине и России

Власти Киева сегодня подтвердили подлинность объявлений о мобилизации, появившихся в столице и расклеенных у множества подъездов.

В КГГА говорят, что это "обычная работа" районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в условиях военного положения и "не стоит воспринимать такие объявления в другом контексте".

"Все в пределах законодательства и компетенции ТЦКСП (терцентров комплектования или военкоматов - Ред.)", – заявили ТСН в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

О чем говорится в этих объявлениях, которые наделали много шума в Киеве?

Со ссылкой на указ президента и закон о мобилизационной подготовке, военкомат публикует приказ о мобилизации на территории того или иного района (на фото - приказ по Голосеевскому району Киева).

Документ предписывает всем, кто имеет мобилизационные предписания или получил повестку, явиться по ней в райвоенкомат. А тем, кто пребывает на территории района, но приписан к другим районам или населенным пунктам, нужно "немедленно выбыть" в места постоянного проживания и прибыть в пункты, указанные в их мобилизационных распоряжениях или же терцентры комплектации.

Но самый интересный пункт касается тех, кто никаких повесток не получал. От них требуется в срок до 31 января прибыть в районный военкомат. При себе нужно иметь паспорт, военный билет, водительское удостоверение (если есть) или другие документы о постановке на воинский учет.

Также говорится, что смена места проживания или пребывания без разрешения начальника районного военкомата не разрешается.

Далее говорится о предприятиях всех форм собственности. Их руководителям предписано предоставить армии транспортные средства согласно нарядов. Но главное касается их работников. Юрлица обязаны:

отозвать работников из командировок для их явки по вызову в военкомат

оповестить военнообязанных сотрудников о вызове в терцентр комплектования

обеспечить их явку в военкоматы, воинские части или на сборные пункты в сроки, указанные в повестках или мобилизационных распоряжениях

вести розыск граждан, которые уклоняются от мобилизации.

Далее идет перечисление санкций за уклонение: штраф от 3400 до 5100 гривен либо уголовная ответственность по статье 336 (от трех до пяти лет).

Главная новация приказа - это требование о явке в военкомат без повестки до 31 января. О норме этой до сих пор никто официально не говорил и непонятно, будет ли терцентр комплектования массово выписывать заочные штрафы за неявку в указанные сроки.

Также обращает на себя внимание пункт о запрете менять место жительства без уведомления военкомата (ранее такую норму уже пыталось провести Минобороны, но затем от нее отказалась после общественного возмущения).

В остальном же требования приказа те же, что были и ранее у минобороны: являться по повесткам для военнообязанных, а для работодателей - вручать повестки и следить, чтобы работники по ним являлись.

Но сам факт расклейки таких объявлений однозначно говорить об усилении мобилизации в Украине. Тем более, что все больше видео, подтверждающих раздачу повесток на улицах.

В Кремле же снова опровергают слухи о новой волне мобилизации в РФ, которую прочат украинские спецслужбы и западные СМИ (согласно недавнему прогнозу украинской разведки новая волна должна была в России начаться 15 января, но этого, как видим, не произошло).

По словам пресс-секретаря Путина Пескова, новая волна мобилизации не планируется, а сообщения о ней "искусственно распространяют из-за рубежа". Также он опроверг слухи, что в ближайшее время Путин якобы собирается объявить об изменении формата "спецоперации".

Буквально вчера The Times со ссылкой на данные западной разведки писала, что Путин готовится объявить новую волну мобилизации, в ходе которой на фронт могут отправить до 500 тысяч человек. Но в России, как видим, этого не подтверждают.

Военные перспективы

Германия приняла решение о передаче нового вооружения Украине, сообщил сегодня мэр Киева Виталий Кличко после встречи с вице-канцлером ФРГ Робертом Хабеком.

"Говорили о дальнейшей поддержке и помощи Украине. В частности, о передаче вооружения. Позитивные решения приняты. Хорошие новости будут скоро", - сообщил Кличко.

Ранее немецкие СМИ писали о том, что Германия сейчас думает над решением о передачи Киеву основных боевых танков "Леопард". А сегодня агентство Reuters сообщило, что новый глава минобороны Германии Борис Писториус рассмотрит этот вопрос в первоочередном порядке.

В четверг Писториус отправится на саммита министров обороны стран НАТО на авиабазе "Рамштайн", где, вероятно, и будет принято решение об отправке танков "Леопард" в Украину (если, естественно, его утвердит Берлин).

Насчет объемов сегодня высказался президент Польши Анджей Дуда. В Давосе он заявил, что страны НАТО могут сформировать для Украины бригаду танков Leopard, если государства согласятся передать свои машины. Бригада - это до 100 единиц техники.

"Есть ряд европейских стран, у которых есть эти танки. Надеюсь, что союзники просто передадут несколько-десяток таких танков, благодаря чему для Украины будет сформирована как минимум бронетанковая бригада", - заявил Дуда.

Но решит ли такой объем танков задачи, стоящие перед Украиной - пока вопрос. Ранее Залужный завяло, что Украине нужно для наступления на одном из участков фронта несколько сот единиц танков.

Как "Леопарды" поменяют ситуацию на фронте, "Страна" разбиралась здесь.