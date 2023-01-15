Россия увеличила корабельную группировку в Черном море до 16 единиц, среди которых шесть ракетоносителей, включая один подводный.

Об этом сообщает в воскресенье, 15 января, оперативное командование "Юг" на своей странице в Facebook.

"Количество "Калибров" на них может достигать 44 единиц, но с учетом израсходованных накануне - сейчас около трех десятков. Поэтому сигналы воздушной тревоги игнорировать нельзя", - предупредили в командовании.

Ранее оперативное командование "Юг" сообщало об угрозе повторного ракетного удара с Черного моря.

Война в Украине продолжается уже 326-й день. Мы следим за новостями 15 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 325-го дня войны. Вчера была первая в новом году массированная ракетная атака по Украине. Самые ужасные последствия пережил Днепр. Там ракета попала в многоэтажный жилой дом. Рухнул как минимум один подъезд. Британия официально объявила о решении отправить в Украину танковый эскадрон.

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