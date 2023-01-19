Россияне начали "движение в направлении Орехова Запорожской области на тактическом уровне".

Об этом сообщил экс-советник Офиса президента Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

"По моей оценке, их главная задача - отодвинуть нашу артиллерию, чтобы она не доставала до железной дороги Волноваха - Мелитополь - Токмак. Ни о каком взятии Запорожья или Камышевахи речь не идет и близко," - сказал он.

Ранее мы писали, что Алексей Арестович заявил, что информация о масштабном наступлении РФ не соответствует действительности. По его словам, это "системная работа" Кремля.

Напомним, в ВСУ сообщали, что в последнее время наблюдается "определенное усиление подразделений оккупантов" на Запорожском направлении. Там считают, что это говорит о намерении отразить предполагаемую атаку украинской армии, чтобы затем перейти в контрнаступление.

Война в Украине продолжается уже 330-й день. Мы следим за новостями 19 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 329-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что основные усилия россияне сосредотачивают, наступая на Бахмутском направлении. В преддверии заседания Контактной группы министров обороны НАТО на Западе активизировались заявления в пользу военных поставок Украине. Генсек НАТО заявил, что наступил переломный момент в войне и нужно значительно увеличить поддержку Украины, а Европарламент призвал Шольца разрешить поставки Киеву немецких танков Leopard.

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