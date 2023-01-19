Россия может начать свое новое полномасштабное наступление со стороны Воронежа, Курска и Брянска (то есть - с северо-востока) и двинуться на юг Украины.

Об этом рассказал бывший командующий сухопутными силами Польши и бывший замминистра обороны страны Вальдемар Скшипчак в интервью ВВС.

По его информации, именно там РФ сосредоточила большинство из 300 тысяч мобилизованных осенью солдат.

В таком случае под ударом могут оказаться сперва Полтава и Днепр, а затем Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области.

Новый поход на Киев польский генерал не прогнозирует. Также он исключает нападение армии Беларуси.

Ранее об угрозе нового полномасштабного наступления РФ заявили министры Резников и Кулеба.

Также мы писали, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что в ближайшее время ситуация в Украине может быть критичной из-за сообщений о возможном повторном наступлении России, поэтому через несколько недель мировое сообщество поймет, "выживет ли Украина".

Война в Украине продолжается уже 330-й день. Мы следим за новостями 19 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 329-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что основные усилия россияне сосредотачивают, наступая на Бахмутском направлении. В преддверии заседания Контактной группы министров обороны НАТО на Западе активизировались заявления в пользу военных поставок Украине. Генсек НАТО заявил, что наступил переломный момент в войне и нужно значительно увеличить поддержку Украины, а Европарламент призвал Шольца разрешить поставки Киеву немецких танков Leopard.

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Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.