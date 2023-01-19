Министр обороны Алексей Резников и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратились к западным партнерам с призывом предоставить Украине танки.

Заявление обнародовано в телеграм-канале Минобороны Украины.

Министры заявили, что "угроза нового полномасштабного наступления российских сил очень реальна". И пообещали использовать западные танки только в пределах украинской территории (то есть, не нападать собственно на Россию).

"Россия сохраняет значительное преимущество в количестве войск, вооружений и военной техники. Российские войска продолжают наступательные действия на востоке Украины. Кремль настроен для дальнейшей активизации боевых действий. Попытка реванша России за ее неудачи в войне против Украины, в том числе и угроза нового полномасштабного наступления российских сил очень реальна", - говорится в заявлении.

В связи с этим Украина обращается к государствам, имеющим на вооружении танки Leopard 2.

"Мы гарантируем, что мы будем использовать это оружие ответственно и исключительно для защиты территориальной целостности Украины в международно-признанных границах", - говорится в заявлении Кулебы и Резникова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на Давосском форуме призвал союзников не медлить с поставками вооружений.

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