Париж рассматривает возможность отправки в Украину танков Leclerc, которые просила наша страна ранее.

Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на неназванного французского чиновника.

Это может быть сделано, "чтобы дать Берлину общий повод для поставок танков".

"Вопрос сложный и еще не решен в Париже. Но мы думаем об этом. Посмотрим, что будет решено на совместном заседании кабинета министров Франции и Германии", - заявил источник.

Leclerc - французский современный основной боевой танк. До появления южнокорейского K2 "Чёрная пантера" и японского "Тип 10" считался самым дорогостоящим ОБТ.

Ранее немецкая газета Bild сообщала о разговоре канцлера Германии Шольца с президентом США Байденом Шольц заявил, что готов открыть поставки "Леопардов" Украине только вместе с американскими "Абрамсами".

Основное условие Германии - поставка танков должна быть решением всего НАТО, и другие страны Альянса также должны отправить Украине своим модели основных боевых танков.

Также сообщалось, что Франция надеется передать Украине танки AMX 10-RC в течение двух месяцев.