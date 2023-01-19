Страны сами должны принимать решения о поставках той или иной военной помощи Украине.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя сообщения о том, что Германия готова передать Украине танки только после того, как на аналогичный шаг пойдут США.

Об этом решении немецкий канцлер Олаф Шольц заявил в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

В тоже время WSJ сообщает, что речь идет обо всех танках Leopard, которые могут быть поставлены Украине из разных стран.

"Нельзя провести различие между прямым экспортом (танков немецкого производства) и экспортом третьими странами", - заявил высокопоставленный немецкий чиновник.

"Дипломаты из нескольких стран НАТО заявили, что вопрос об отправке «Леопардов», в том числе об одобрении Германией экспорта из третьих стран в Украину, станет одной из ключевых тем на встрече в Рамштайне", – сообщает издание.

Внешне это выглядит как отказ синхронизировать поставки немецких и американских танков, но окончательное решение будет понятно, вероятно, после встречи в Рамштайне, которая намечена на 20 января.

Ранее американские медиа писали, что США пока не готовы поставлять Abrams в Украину.