Канцлер Германии Олаф Шольц поставил условием поставок Украине немецких танков Leopard 2 одновременную поставку американских танков Abrams.

Об этом сообщила The Wall Street Journal.

"Уступая Вашингтону, г-н Шольц теперь усиливает давление на президента Байдена, чтобы тот разрешил экспорт в Киев танков Abrams, которые являются ближайшим аналогом Leopard в США", – пишет издание.

При этом WSJ сообщает, что речь идет обо всех танках Leopard, которые могут быть поставлены Украине из разных стран.

"Нельзя провести различие между прямым экспортом (танков немецкого производства) и экспортом третьими странами", - заявил высокопоставленный немецкий чиновник.

"Дипломаты из нескольких стран НАТО заявили, что вопрос об отправке «Леопардов», в том числе об одобрении Германией экспорта из третьих стран в Украину, станет одной из ключевых тем на встрече в Рамштайне", – сообщает издание.

Напомним, ранее американские медиа писали, что США пока не готовы поставлять Abrams в Украину.

В Пентагоне объясняют, что такое решение не связано с опасением эскалации в отношениях с Россией или рисков попадания в Москву американского вооружения.

Беспокойство вызывает то, насколько сложно эксплуатировать и обслуживать 70-тонный Abrams и подойдет ли он украинским войскам.