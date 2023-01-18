Американские СМИ рассказали о переговорах Шольца с Байденом о поставках танков Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц поставил условием поставок Украине немецких танков Leopard 2 одновременную поставку американских танков Abrams.
Об этом сообщила The Wall Street Journal.
"Уступая Вашингтону, г-н Шольц теперь усиливает давление на президента Байдена, чтобы тот разрешил экспорт в Киев танков Abrams, которые являются ближайшим аналогом Leopard в США", – пишет издание.
При этом WSJ сообщает, что речь идет обо всех танках Leopard, которые могут быть поставлены Украине из разных стран.
"Нельзя провести различие между прямым экспортом (танков немецкого производства) и экспортом третьими странами", - заявил высокопоставленный немецкий чиновник.
"Дипломаты из нескольких стран НАТО заявили, что вопрос об отправке «Леопардов», в том числе об одобрении Германией экспорта из третьих стран в Украину, станет одной из ключевых тем на встрече в Рамштайне", – сообщает издание.
Напомним, ранее американские медиа писали, что США пока не готовы поставлять Abrams в Украину.
В Пентагоне объясняют, что такое решение не связано с опасением эскалации в отношениях с Россией или рисков попадания в Москву американского вооружения.
Беспокойство вызывает то, насколько сложно эксплуатировать и обслуживать 70-тонный Abrams и подойдет ли он украинским войскам.