Пентагон испытывает сложности с поставкой Украине модульных разведывательно-ударных систем по борьбе с беспилотными летательными аппаратами Vampire.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Газета отмечает, что поставки этого типа вооружений были обещаны Украине еще в августе 2022 года, однако Пентагон заключил контракт с компанией-производителем L3Harris Technologies только в декабре того же года.

Объем контракта, однако, составляет около 40 млн долларов, что, как указывает издание, недостаточно для крупных партий.

По информации газеты, США поставят Украине четыре комплекса Vampire не раньше середины текущего года. Еще 10 таких систем поступят в распоряжение Киева к концу 2023 года.

Vampire (VAMPIRE, Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) представляет собой малогабаритный комплекс с шарообразным модулем датчиков наблюдения и пусковой установкой на четыре небольших ракеты. Как заявляют разработчики системы, Vampire монтируется на автомобильную платформу всего за пару часов и может управляться одним человеком. Ракеты, которыми снаряжается оружие, могут поражать как воздушные, так и наземные цели.

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