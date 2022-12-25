США заключили контракт на сумму более 1 млрд долларов с компанией Lockheed Martin, которая специализируется на авиации, в частности ракетных системах типа HIMARS.

Об этом сообщает Reuters.

''Этот контракт предусматривает закупку материалов, деталей, компонентов и усилий, необходимых для обеспечения своевременного производства и доставки 118 лотов 18 самолетов F-35 для ВВС, Корпуса морской пехоты, ВМС, Министерства обороны США", - говорится в сообщении Пентагона.

Reuters отмечает, что ранее в декабре Lockheed Martin уже получила контракт Пентагона на сумму 431 миллион долларов на поставку новых систем HIMARS и вспомогательные услуги для армии США и ее иностранных союзников.

Ранее мы писали, что компания Lockheed Martin наращивает производство "Хаймарс" в полтора раза. Компания готова увеличить производство HIMARS до 96 пусковых установок в год по сравнению с нынешним уровнем в 60 пусковых установок.

Также мы сообщали, что Госдепартамент США официально подтвердил выделение Украине нового пакета помощи на $1,85 миллиарда, куда войдет ПВО Patriot. Также в списке есть ракеты для HIMARS.