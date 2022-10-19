Промышленность США наращивает производство РСЗО HIMARS на фоне обострения войны в Украине.

Об этом сообщает американская газета Politico.

Компания Lockheed Martin планирует увеличить производство HIMARS, "поскольку Россия продолжает сеять нестабильность в регионе", пишет газета. Компания готова увеличить производство HIMARS до 96 пусковых установок в год по сравнению с нынешним уровнем в 60 пусковых установок, сообщил инвесторам генеральный директор Джим Тайклет во вторник, отчитываясь о прибылях и убытках за третий квартал.

Lockheed Martin также рассматривает возможность расширения своего предприятия в Камдене, штат Арканзас , поскольку спрос продолжает расти, добавил он.

"20 HIMARS, отправленных в Украину США с лета, оказали огромное влияние на поле боя, позволив украинским силам проникнуть на десятки миль за линию фронта России на Донбассе и вокруг Херсона", - пишет Politico.

Армия США также оказывает давление на Lockheed с целью дальнейшего увеличения производства. Глава службы закупок Дуглас Буш сообщил журналистам в прошлом месяце, что филиал нацелен на "удвоение или более чем удвоение" производительности, но отметил, что для этого потребуется время. Это означает, что Lockheed могут попросить увеличить производство до 120 пусковых установок HIMARS в год, пишет газета.

Ранее "Страна" сообщала, что Пентагон официально заключил с производителем оружия Raytheon Missiles & Defense контракт на $182 млн на покупку зенитно-ракетных систем NASAMS для передачи Украине.

Мы также писали, что Raytheon Missiles & Defense получила контракт на 985 миллионов долларов на разработку гиперзвуковой ракеты для военно-воздушных сил Соединенных Штатов.