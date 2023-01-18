США готовятся в ближайшие дни объявить об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине, в котором, как ожидается, не будет танков.

Об этом телеканалу CNN сообщили два информированных американских чиновника.

Пока США уклоняются от предоставления Украине своих танков Abrams, хотя Великобритания и другие ключевые союзники готовятся предоставить танки.

Хотя американские чиновники публично поддерживают решение союзников по танкам, пока ни один из них не дал понять, что администрация Джо Байдена может изменить свое мнение и отправить американские танки Украине.

В Пентагоне объясняют, что такое решение не связано с опасением эскалации в отношениях с Россией или рисков попадания в Москву американского вооружения.

Беспокойство вызывает то, насколько сложно эксплуатировать и обслуживать 70-тонный Abrams и подойдет ли он украинским войскам.

Ранее сообщалось, что Пентагон рассматривает возможность отправки Украине боевых бронированных машин Stryker. Окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Война в Украине продолжается уже 329-й день. Мы следим за новостями 18 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 328-го дня войны. Украинские военные сообщают, что продолжают находиться в Соледаре и давать отпор российской армии на всех направлениях. Одно из главных событий вчера - отставка Алексея Арестовича с поста советника Офиса президента. Этому предшествовал скандал с его заявлением после ракетной атаки РФ по Днепру 14 января.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.