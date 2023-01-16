Украина с начала полномасштабного вторжения РФ получила от союзников более 4000 единиц бронетехники, артиллерийских орудий, самолетов и других систем вооружения.

Об этом со ссылкой на данные нидерландского сайта оборонной аналитики и исследования военных действий Oryx пишет Bloomberg.

Отмечается, что данные могут быть приблизительными.

Так, сообщается о передаче 410 танков советских времен от Польши, Чехии, Словении и других стран бывшего социалистического лагеря.

Также переданы 250 БМП советского производства от союзников бывшего СССР, запад передал 300 бронетранспортеров М113 и 250 М117.

Кроме того, передавались около 925 машин с усиленной защитой против мин, в том числе 440 американских M1224 MaxxPros, 90 австралийских Bushmaster и несколько британских Wolfhound и Mastiff, а также 1250 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств американского производства Humvee.

Также Украина получила 300 буксируемых гаубиц, из них более – 210 155-мм гаубиц M777 и 72 105-мм гаубицы из США.

Было получено 95 единиц РСЗО, в том числе 38 систем HIMARS и более 40 122-мм реактивных систем залпового огня советских времен из Польши и Чехии.

Из средств ПВО перечисляют 37 немецких самоходных зенитных систем Gepard; 8 батарей NASAMS, одна американская и одна немецкая ракетная батарея Patriot; 6 ракетных комплексов Strela-10Ms из Чехии; 6 ракетных комплексов Stormer из Великобритании; несколько других зенитно-ракетных комплексов из Словакии, Германии, Испании, Франции и Польши.

Из авиации - 14 штурмовиков Су-25 советского производства, приобретенных странами НАТО у Болгарии и доставленных в Украину; 4 Су-25 из Северной Македонии; 20 вертолетов Ми-17, которые изначально предназначались для Афганистана, переданные США; 11 вертолетов советского производства из Чехии, Словакии и Латвии; три британских Westland Sea Kings; шесть вертолетов Kamov российского производства из Португалии; более 30 беспилотников Bayraktar TB2 из Турции, а также по одному из Литвы и Польши; сотни американских боеприпасов Switchblade; 415 разведывательных беспилотников.

Напомним, Германия под давлением союзников готовится к поставкам танков Leopard в Украину.

Также мы писали о том, что по словам главы МИД Украины, пять стран готовы поставить в Украину танки Leopard.