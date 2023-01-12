Дальнейшая поддержка Украины будет затруднена, если производители оружия не нарастят производство в ближайшие 6-12 месяцев.

Об этом заявил министр ВМС США Карлос Дель Торо, сообщает Fox News.

В кулуарах конференции Ассоциации надводного флота в Арлингтоне Дель Торо попросили ответить на замечания командующего Военно-морскими силами США адмирала Дэрила Кодла о том, что ВМС США, возможно, в конечном итоге придется выбирать между вооружением самих себя или украинцев.

Дель Торо сказал, что военно-морской флот "еще не готов", но заявил, что цепочка поставок будет перегружена, если конфликт будет продолжаться еще шесть месяцев.

"Очевидно, что… у этих компаний есть серьезные планы на будущее. Теперь им нужно инвестировать в свою рабочую силу, а также в капитальные вложения, которые они должны были сделать в своих собственных компаниях, чтобы поднять свое производство", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что у США заканчиваются некоторые высокотехнологичные системы вооружений и боеприпасы, которые можно передать Украине.

Нагрузка на запасы оружия - и способность промышленной базы США удовлетворять спрос - является одной из ключевых проблем, стоящих перед администрацией президента Джо Байдена, поскольку США продолжают отправлять Украине оружие на миллиарды долларов.

Ранее появились сообщения, что страны НАТО практически исчерпали свои запасы оружия для военной помощи Украине, а также о том, что Бундесверу не хватает практически всего, чего только может не хватать.