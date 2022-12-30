В Германии заявили, что Бундесверу не хватает практически всего, чего только может не хватать
Уполномоченная парламента ФРГ Бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль раскритиковала оснащение германской армии. По ее словам, Бундесверу не хватает практически всего, что только можно.
Об этом она сказала в опубликованном в пятницу интервью газетам Rheinische Post и General-Anzeiger.
"У Бундесвера слишком мало практически всего, что только можно", - констатировала Хёгль.
Она уточнила, что имеет в виду "личное снаряжение, например, шлемы, рюкзаки, бронежилеты, а также малое и крупное оборудование и технику - от радиостанций, боеприпасов до танков".
Уполномоченная Бундестага заявила, что с начала войны в Украине стала понятна необходимость "улучшения оснащения солдат и условий для восстановления полной боеготовности Бундесвера".
"У нас сейчас ситуация с оснащением хуже, чем до 24 февраля, поскольку многое было передано в рамках поддержки Украины, но не было получено никакой замены", - объяснила Хёгль.
В конце ноября немецкая пресса писала о том, что Бундесвер страдает от массовой нехватки боеприпасов. В связи с этим была организована встреча военных с представителями оборонной промышленности. Ее цель была понять, насколько оперативно оборонный комплекс Германии сможет восполнять боеприпасы.
Впрочем, в ФРГ уже в марте заявляли, что страна исчерпала возможности Бундесвера на поставки оружия в Украину.