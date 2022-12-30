Уполномоченная парламента ФРГ Бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль раскритиковала оснащение германской армии. По ее словам, Бундесверу не хватает практически всего, что только можно.

Об этом она сказала в опубликованном в пятницу интервью газетам Rheinische Post и General-Anzeiger.

"У Бундесвера слишком мало практически всего, что только можно", - констатировала Хёгль.

Она уточнила, что имеет в виду "личное снаряжение, например, шлемы, рюкзаки, бронежилеты, а также малое и крупное оборудование и технику - от радиостанций, боеприпасов до танков".

Уполномоченная Бундестага заявила, что с начала войны в Украине стала понятна необходимость "улучшения оснащения солдат и условий для восстановления полной боеготовности Бундесвера".

"У нас сейчас ситуация с оснащением хуже, чем до 24 февраля, поскольку многое было передано в рамках поддержки Украины, но не было получено никакой замены", - объяснила Хёгль.

В конце ноября немецкая пресса писала о том, что Бундесвер страдает от массовой нехватки боеприпасов. В связи с этим была организована встреча военных с представителями оборонной промышленности. Ее цель была понять, насколько оперативно оборонный комплекс Германии сможет восполнять боеприпасы.

Впрочем, в ФРГ уже в марте заявляли, что страна исчерпала возможности Бундесвера на поставки оружия в Украину.