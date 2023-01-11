Швейцария блокирует третьим странам поставки боеприпасов своего производства для Украины.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, сообщает Europa Press.

Она сказала, что Швейцария не дает добро на определенные поставки, "нуждающиеся в одобрении страны-производителя".

"Мы понимаем, уважаем и принимаем нейтралитет, но нам нужно определенное разрешение от Швейцарии, которое она нам пока не предоставляет", - сказала испанский министр.

По данным издания, Роблес также заверила, что Испания будет продолжать поддерживать Украину.

Ранее Федеральный совет Швейцарии отклонил запрос Германии на передачу Украине боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard, а также запрос Дании на отправку Украине 22 колесных бронетранспортеров Piranha швейцарского производства.

В Швейцарии объясняли отказы в поставках политикой нейтралитета.

Напомним, послом Украины в Швейцарии назначена экс-генпрокурор Венедиктова.

Война в Украине продолжается уже 322-й день. "Страна" следит за новостями 11 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 321-го дня войны. Россияне сосредоточились на штурме Соледара и Бахмута. Битва за Соледар является частью более широкого маневра российских войск по окружению Бахмута. Если им удастся захватить Соледар, то они перережут дорогу в Бахмут из Северска. И это же упростит им задачу продвижения к северным окраинам города, чтобы перерезать и дорогу из Славянска.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.