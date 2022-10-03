Власти Швейцарии выступили против идеи передать замороженные российские активы Украине.

Об этом сообщил пресс-секретарь швейцарского Минэкономики Фабиан Майенфиш.

По его словам, Берн не считает подобный вариант поддержки Украины оптимальным.

"Для правительства Швейцарии конфискация активов только на основании принадлежности какому-либо государству или внесения в санкционный список и использование их для восстановления Украины в настоящее время не является вариантом поддержки Украины", – отметил Майенфиш.

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