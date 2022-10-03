Президент Болгарии Румен Радев выступил против ускоренного вступления Украины в НАТО, отметив, что это должно произойти только после урегулирования конфликта между Украиной и Россией.

Об этом сообщает BNR со ссылкой на ответ пресс-службы Радева.

"Глава государства Румен Радев не подписался под полным текстом декларации, принятой некоторыми странами Восточной Европы по членству Украины в НАТО", — говорится в сообщении.

В представительстве президента отметили, что Болгария является подписантом декларации саммита НАТО в Бухаресте 2008 года о будущем присоединении Украины к НАТО, но эта декларация "была принята при совершенно иных условиях безопасности".

"Военные действия на территории Украины сегодня требуют, чтобы ее членство в Альянсе обсуждалось в полном составе Североатлантического совета и не приводило к риску прямого вовлечения в войну стран НАТО", — отмечает издание.

В пресс-службе Румена Радева отметили, что вступление Украины в НАТО должно рассматриваться после урегулирования конфликта с Россией.

"Решение о вступлении Украины в НАТО должно быть принято только после выработки четких параметров мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной, которые должны быть приняты и реализованы обоими противными государствами", — приводит BNR позицию болгарского президента.

Напомним, ранее в Кремле впервые прокомментировали подачу Украиной заявки на вступление в НАТО.

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