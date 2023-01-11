Главу департамента соцслужб и здравоохранения швейцарского кантона Люцерн Гвидо Графа обвиняют в расизме из-за его обвинений в адрес украинских беженцев. При этом сам он свою точку зрения не поменял.

Об этом пишет Luzerner Zeitung.

Граф заявил, что украинские беженцы в некоторых случаях ведут себя более требовательно, чем другие репатрианты, а "беженцы первой волны" - зачастую не самые нуждающиеся люди.

В интервью Blick он также упрекнул беженцев в том, что те ездят по Швейцарии на внедорожниках, получая, при этом, социальную помощь.

После этого Графа стали обвинять в расизме.

Директор по здравоохранению, тем не менее, от своих слов не отказался. Как пишет Luzerner Zeitung, он заявил, что были случаи, когда беженцы даже требовали инъекций ботоксом в рамках медицинского обеспечения.

Ранее мы писали, что в Ирландии украинские беженцы подали несколько жалоб на условия проживания и питания.

Также сообщалось о том, что в Европарламенте отмечали резкий рост торговли людьми и сексуальной эксплуатации украинских беженцев.