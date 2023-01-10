В Польше женщина по имени Тереза приняла украинскую семью, которая переехала из-за войны. После чего полячка вместе с беженкой Натальей начали изготавливать пельмени на продажу. Однако со временем Тереза решила выгнать Наталью.

Об этом пишет польское издание noizz pl.

Перед решением принять беженцев муж полячки предупреждал Терезу, что "жить с незнакомцами будет некомфортно", но она настаивала на том, чтобы принять беженцев.

В итоге у Терезы родилась идея готовить пельмени на продажу. Украинка Наталья должна была их лепить, а Тереза - развозить клиентам.

В итоге Тереза стала придираться к чистоте на кухне, нежеланию украинки разносить пельмени в дождь (у Натальи, в отличие от Терезы, не было водительских прав, чтобы возить товар), и тому, что украинка на несколько часов занимает кухню в своих целях.

В итоге полячка выгнала из дома украинку с дочерью, а сама начала принимать транквилизаторы. Реальных причин конфликта с украинкой, кроме большого числа мелких придирок, она назвать не смогла.

"Я спрашиваю Терезу, почему она решила принять беженцев в дом. Говорит, что от души. Почему она их выбросила? Рефлекторно, потому что она больше не могла этого выносить. Может быть, Наталья или ее дочь сделали ей что-то плохое в этом месяце? Тереза это отрицает. Как-то все это вместе ее нервировало, поэтому она начала принимать транквилизаторы", - пишет репортер издания.

Ранее сообщалось, что в Польше жена обвинила мужа в измене с беженкой из Украины.

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