В польском городе Острув-Мазовецка жестоко убили гражданина Украины. Об этом сообщает польское издание rmf24.

Вчера в одном из кварталов города нашли изуродованное тело мужчины. На месте обнаружения тела долгое время работали сотрудники криминальной полиции районного штаба и следователи окружной прокуратуры города.

Издание отметило, что местная прокуратура не обнародовала никакой информации об убийстве, кроме подтверждения того, что идет расследование.

В настоящее время по делу никто не задержан.

Как отметило издание, ссылаясь на собственные источники, 55-летний украинец проживал в Польше уже несколько лет. По данным журналистов, он работал на молочном предприятии и снимал квартиру, где и нашли его тело с многочисленными ножевыми ранениями.

Напомним, украинские беженцы в Польше с марта следующего года будут платить за проживание. В частности, с 1 марта 2023 года будет введена плата для тех украинских беженцев, которые находятся в коллективных учреждениях размещения более 120 дней.

"Страна" писала, как в Германии ливанец жестоко избил беженку из Украины, ее оперировали 3,5 часа.