Беженка из Украины пожаловалась на жестокое избиение со стороны ливанца в Германии. Об этом сообщает Bild.

Алина вместе 10-летней дочерью уехали в немецкий Мюхельн после вторжения РФ.

Там она начала встречаться с ливанцем Али - управляющим местного ресторана.

Мужчина, показавшийся ей в первые недели обаятельным и вежливым, изменился после визита на родину, куда она отказалась его сопровождать.

Когда он вернулся, она решила его навестить. Согласно полицейскому отчету, при встрече она получила удар кулаком в лицо. После того, как она упала, ливанец, по версии следствия, начал бить её ногами по голове, а затем взял метлу и стал избивать женщину черенком.

В больнице ее оперировали в течение трех с половиной часов. Ливанец также обратился к иском к украинке, он требует от нее компенсацию в 2 тысячи евро. На вопросы СМИ он отвечать отказался.

Ранее мы писали, что украинского беженца в Ирландии избила интернациональная банда.

Также сообщалось, что в Ирландии напали на украинских беженцев. Мать и дочь получили 70 ножевых ранений и чудом выжили.