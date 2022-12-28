Украинские беженцы в Ирландии жалуются на условия проживания и питания. Они подали несколько жалоб в органы власти.

Об этом сообщает газета Irish Examiner.

По данным издания, одним беженцам приходилось каждый день проходить не менее километра, чтобы поесть - до того отеля, где украинцам организовали питание.

Другие вынуждены были принимать душ на открытом воздухе - в уличных кабинках, накрытых брезентом. В этой жалобе также говорится, что помещения, где разместили украинцев, переполнены, в них плохая вентиляция, нет мест для уединения и хранения вещей.

Отмечается, что эти жалобы были поданы еще в октябре, но власти рассказали о них только сейчас.

С 24 февраля в Ирландию прибыло более 60 000 граждан Украины. Основная их масса проживает в 500 отелях по всей стране, которые используются в качестве центров размещения.

Есть случаи очень плохих условий, таких как сырость и плесень, добавляет издание. Но жалобы от украинцев поступают крайне редко. Они "не хотят жаловаться на плохие условия проживания, опасаясь, что их выселят из жилья".

Ранее мы сообщали, что Ирландия урезала помощь беженцам из Украины. Перестали оплачивать питание и бытовые расходы. А чтобы поощрить ирландские семьи принимать украинских беженцев, выплаты им увеличили в два раза - с 400 до 800 евро.

Также мы писали, что в октябре в Ирландии напали на украинских беженцев. Мать и дочь получили 70 ножевых ранений и чудом выжили.