Украинские беженцы. Фото: Wikimedia Commons

Количество беженцев, прибывших в страны Европы из Украины с начала полномасштабного российского вторжения, достигло 7 915 287 человек.

Об этом сообщает сайт Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

В УВКБ заявили, только за последнюю неделю число переселенцев увеличилось на более чем 18 тысяч человек.

В национальных программах временной защиты и поддержки участвуют 4,9 млн беженцев. В общей сложности с 24 февраля из Украины в соседние страны выехали более 17 млн человек, вернулось в Украину – ориентировочно 9,2 млн переселенцев.

По данным УВКБ, с 24 февраля 2022 года по 3 января 2023 года больше всего беженцев приняли такие страны:

  • Польша (1 553 707 человек),
  • Германия (1 021 667 человек),
  • Чехия (476 025 человек),
  • Италия (173 231 человек),
  • Испания (164 705 человек),
  • Британия (152 200 человек),
  • Болгария (148 451 человек),
  • Франция (118 994 человек),
  • Румыния (106 786 человек),
  • Словакия (105 205 человек).

Как писала "Страна", украинские беженцы в Польше с марта будут платить за проживание в коллективных учреждениях размещения.

Также украинские беженцы говорят о проблемах с возвращением в ЕС после выезда.

Напомним, 12 января на Совбезе ООН обсудят ситуацию в Украине

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