Количество беженцев, прибывших в страны Европы из Украины с начала полномасштабного российского вторжения, достигло 7 915 287 человек.

Об этом сообщает сайт Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

В УВКБ заявили, только за последнюю неделю число переселенцев увеличилось на более чем 18 тысяч человек.

В национальных программах временной защиты и поддержки участвуют 4,9 млн беженцев. В общей сложности с 24 февраля из Украины в соседние страны выехали более 17 млн человек, вернулось в Украину – ориентировочно 9,2 млн переселенцев.

По данным УВКБ, с 24 февраля 2022 года по 3 января 2023 года больше всего беженцев приняли такие страны:

Польша (1 553 707 человек),

Германия (1 021 667 человек),

Чехия (476 025 человек),

Италия (173 231 человек),

Испания (164 705 человек),

Британия (152 200 человек),

Болгария (148 451 человек),

Франция (118 994 человек),

Румыния (106 786 человек),

Словакия (105 205 человек).

Как писала "Страна", украинские беженцы в Польше с марта будут платить за проживание в коллективных учреждениях размещения.

Также украинские беженцы говорят о проблемах с возвращением в ЕС после выезда.

Напомним, 12 января на Совбезе ООН обсудят ситуацию в Украине.