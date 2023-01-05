Число украинских беженцев в Европе вскоре достигнет отметки в 8 млн человек - данные ООН
Количество беженцев, прибывших в страны Европы из Украины с начала полномасштабного российского вторжения, достигло 7 915 287 человек.
Об этом сообщает сайт Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
В УВКБ заявили, только за последнюю неделю число переселенцев увеличилось на более чем 18 тысяч человек.
В национальных программах временной защиты и поддержки участвуют 4,9 млн беженцев. В общей сложности с 24 февраля из Украины в соседние страны выехали более 17 млн человек, вернулось в Украину – ориентировочно 9,2 млн переселенцев.
По данным УВКБ, с 24 февраля 2022 года по 3 января 2023 года больше всего беженцев приняли такие страны:
- Польша (1 553 707 человек),
- Германия (1 021 667 человек),
- Чехия (476 025 человек),
- Италия (173 231 человек),
- Испания (164 705 человек),
- Британия (152 200 человек),
- Болгария (148 451 человек),
- Франция (118 994 человек),
- Румыния (106 786 человек),
- Словакия (105 205 человек).
Как писала "Страна", украинские беженцы в Польше с марта будут платить за проживание в коллективных учреждениях размещения.
Также украинские беженцы говорят о проблемах с возвращением в ЕС после выезда.
Напомним, 12 января на Совбезе ООН обсудят ситуацию в Украине.