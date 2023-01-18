Украине нужно "существенно больше" оружия, а в войне наступил "переломный момент".

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Reuters на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Это переломный момент в войне и необходимость значительного увеличения поддержки Украины. Если мы хотим достичь мирного решения путем переговоров завтра, мы должны предоставить больше оружия сегодня", - заявил он.

Столтенберг также подтвердил, что между странами Альянса продолжаются консультации о предоставлении Украине танков.

Он сказал, что ситуация на фронтах боевых действий стабилизировалась в течение последних недель, но длительные ожесточенные бои в городе Бахмут продемонстрировали важность предоставления большего количества вооружения для поддержки Украины.

"Путин должен осознать, что не может победить на поле боя", - добавил Столтенберг.

Ранее заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил о необходимости увеличения военного производства и присутствия на восточном фланге.

Тем временем война в Украине продолжается уже 329-й день. Мы следим за новостями 18 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 328-го дня войны. Украинские военные сообщают, что продолжают находиться в Соледаре и давать отпор российской армии на всех направлениях. Одно из главных событий вчера - отставка Алексея Арестовича с поста советника Офиса президента. Этому предшествовал скандал с его заявлением после ракетной атаки РФ по Днепру 14 января.

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