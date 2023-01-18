В НАТО заявляют о необходимости увеличения военного производства и присутствия на восточном фланге. Об этом сказал заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ на заседании в Брюсселе.

"НАТО добивается прогресса по быстрому расширению своих боевых групп на восточном фланге до бригадного уровня... Эта цель будет достигнута в кратчайшие сроки", - заявил он.

Также он заявил, что странам НАТО следует увеличить производство техники и боеприпасов как для Украины, так и для собственной обороны.

По данным СМИ, США перебрасывают больше тысячи танков и БМП в Польшу и Литву.

Тем временем война в Украине продолжается уже 329-й день. Мы следим за новостями 18 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 328-го дня войны. Украинские военные сообщают, что продолжают находиться в Соледаре и давать отпор российской армии на всех направлениях. Одно из главных событий вчера - отставка Алексея Арестовича с поста советника Офиса президента. Этому предшествовал скандал с его заявлением после ракетной атаки РФ по Днепру 14 января.

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Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.