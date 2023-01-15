Генсек НАТО Йенс Столтенберг не очень верит в то, что президент России Владимир Путин применит ядерное оружие и считает подобный риск низким.

В первую очередь - потому, что, как ему известно, Китай и другие страны передали России сообщение о том, что ядерное оружие не должно быть использовано.

Об этом Столтенберг заявил в интервью газете Handelsblatt.

Тем не менее, считает Столтенберг, Западу не следует недооценивать Россию, в распоряжении которой находятся "огромные ресурсы".

По его словам, нет никаких признаков того, что президент РФ Владимир Путин изменил свою общую цель по поводу войны против Украины, а именно - получить контроль над государством.

Россия мобилизовала много новых войск, в том числе и обученных.

"Они продемонстрировали готовность терпеть болезненные потери, и они обращаются к другим авторитарным режимам, включая Иран, чтобы получить больше боеприпасов и больше оружия.

Это еще не конец. Войны непредсказуемы, но мы должны готовиться к долгосрочным и новым российским наступлениям. Мы не должны недооценивать Россию", - сказал Столтенберг.

И в этой связи он призывает Германию открыть поставки танков Украине.

"В последние дни мы стали свидетелями ожесточенных боев в районе Бахмута и Соледара на востоке Украины. Это еще раз свидетельствует о храбрости украинских сил, сражающихся за свою родину. Это также показывает, насколько жизненно важно, чтобы мы усилили нашу поддержку, нашу военную поддержку Украине", - сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте НАТО.