В НАТО сообщили о переброске из Германии в Румынию нескольких самолетов-разведчиков для наблюдения за военными действиями России в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

В командовании Альянса по управлению военно-воздушными силами говорят, что переброска самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения предназначена для поддержки возросшего присутствия НАТО в регионе восточной Европы.

Самолеты прибудут в Бухарест 17 января.

Вероятно, речь идет о самолётах Boeing E-3A. На данный момент на авиабазе Альянса в немецком Гайленкирхене базируется 14 самолётов ДРЛО.

Ранее сообщалось, что в нидерландский порт Влиссингена прибыло большое количество американских танков и БМП для отправки в Польшу и Литву.

Напомним, Владимир Зеленский на пресс-конференции во Львове заявил, что Украина ждет от НАТО чего-то большего, чем заявлений об "открытых дверях" для нее.

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