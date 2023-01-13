НАТО перебросит в Румынию самолеты-разведчики для наблюдения за военными действиями РФ в Украине
В НАТО сообщили о переброске из Германии в Румынию нескольких самолетов-разведчиков для наблюдения за военными действиями России в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба НАТО.
В командовании Альянса по управлению военно-воздушными силами говорят, что переброска самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения предназначена для поддержки возросшего присутствия НАТО в регионе восточной Европы.
Самолеты прибудут в Бухарест 17 января.
Вероятно, речь идет о самолётах Boeing E-3A. На данный момент на авиабазе Альянса в немецком Гайленкирхене базируется 14 самолётов ДРЛО.
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