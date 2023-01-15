Нормализации отношений между Россией и Западом даже после урегулирования конфликта в Украине не предвидится.

Так оценил возможную перспективу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

"Так, как раньше, не будет. Даже если в Украине замолчат пушки, не следует ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются", - заметил Столтенберг.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Владимир Путин настроен на долгую войну в Украине.

По словам главы Североатлантического альянса, сейчас нет никаких признаков того, что российский лидер отказался от цели "контролировать Украину". Он также подчеркнул, что НАТО не должно "недооценивать Россию".

Генсек НАТО считает, что западные страны должны поддерживать Украину поставками вооружения до тех пор, пока Путин не поймёт, что он "не сможет победить на поле боя".

Война, полагает Столтенберг, закончится за столом переговоров, однако любое урегулирование конфликта должно будет обеспечить статус Украины как "суверенного и независимого государства".

Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что война в Украине скоро не закончится.